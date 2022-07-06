Малосердобинский район, Пензенская область, 6 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В селе Новое Демкино Малосердобинского района Пензенской области произошел пожар. В результате возгорания пострадал 16-летний мальчик, сообщает ГУ МЧС России по региону.

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Пожар произошел 5 июля в 15:56 (мск). Внутри деревянного гаража полностью выгорели стены и обрешетка на площади 24 кв. метра. В результате пожара пострадал ребенок 2006 года рождения.

По предварительным данным, к трагедии привело воспланение бензина при переливании в гараже. Мальчика с ожогами ног и рук госпитализировали в больницу.

ИА REGNUM напоминает, в городе Кузнецке 12-летний подросток самостоятельно попытался зажечь газовую горелку в бане. Огонь потух после первой попытки, со второй — пламя опалило голову мальчика и лицо.

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