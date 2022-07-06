Краснодар, , 15:35 — REGNUM В Краснодаре женщина и её маленькая дочь получили травмы в результате падения ветки, следственные органы начали доследственную проверку по данному факту. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

Женщина с грудным ребёнком на руках выходила из подъезда многоквартирного дома на улице Колхозной вечером 5 июля, в этот момент на них упала ветка. В результате женщина получила травму головы, ребёнок получил ссадины.

По данному факту проверку начала прокуратура, которая намерена дать оценку работе УК, ответственной за содержание территории.

Следователи, в свою очередь, устанавливают обстоятельства произошедшего, изучают причины и условия происшедшего. В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям конкретных ответственных за соблюдение безопасности. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.