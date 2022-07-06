Москва, , 15:46 — REGNUM Президент США Джо Байден проводит опасную политику в отношении Украины, ему стоит покинуть свой пост. Об этом президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в статье для The Washington Times.

Джо Байден Gage Skidmore

По его словам, на Байдена сильно давит множество внутренних проблем Соединённых Штатов. Он видит падение своего рейтинга и старается сменить повестку, раздувая кризис на Украине и демонизируя президента России Владимира Путина.

Байден преследовал собственные цели, когда убедил лидеров стран НАТО и G7 продолжать помогать Украине и направлять Киеву ещё больше оружия.

«Однако, судя по тому, что происходит на поле боя, все это не только продлевает страдания украинского народа, но и повышает шансы на начало Третьей мировой войны, если политика США не изменится — и быстро», — пишет Лозанский.

Публицист призвал Байдена последовать примеру бывшего президента США Ричарда Никсона и досрочно уйти в отставку, чтобы страна смогла скорее изменить политический курс.

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