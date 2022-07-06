Берлин, , 15:34 — REGNUM Гарантии безопасности, которые ряд стран готов предоставить Украине, не должны быть аналогичны положениям статьи Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО. Об этом 6 июля в ходе выступления в бундестаге заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

«Ясно, что они [гарантии] не будут аналогичны тем, которые соответствуют статье пять договора НАТО. Они должны быть адаптированы к конкретной ситуации», — цитирует ТАСС Шольца.

Федеральный канцлер добавил, что вопрос о том, как это может быть организовано, будет обсуждаться среди государств G7 и тех, кто готов дать Киеву такие гарантии безопасности. Шольц подчеркнул, что Германия является одной из таких стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее публицист Игорь Друзь заявил, что еанцлер Германии не верит в какие-либо гарантии для Украины, поэтому и усмехается. По его словам, Украина нужна НАТО «только в качестве тарана против России, а безопасность тарана никого не интересует: главное, чтобы он разрушал стены противника».

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