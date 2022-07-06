Москва, , 15:33 — REGNUM Индонезийская сторона в предварительном порядке информирована о том, что президент России Владимир Путин намерен принять участие в саммите глав государств G20 в ноябре. Сообщение об этом опубликовано 6 июля на сайте МИД РФ.

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Отмечается, что Путин получил официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо. Формат участия российского лидера в саммите будет зависеть от развития ситуации в мире и санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

«В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента Владимира Владимировича Путина принять в нём участие», — говорится в сообщении о саммите на острове Бали.

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