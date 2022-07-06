Курган, 6 июля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Курган включён в список городов для реализации федеральной программы «Чистый воздух» в рамках которой в 2023 году планируют закупить для города экологичные автобусы. Об этом 6 июля в своём телеграм-канале сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Загрязнение воздуха

В 29 городах-участниках проведут модернизацию коммунальной инфраструктуры и экологическую модернизацию промышленных предприятий.

«Потребуются решения по переводу частных домовладений на экологичные виды отопления, а также закупка экологичного общественного транспорта», — отметила Виктория Абрамченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, благодаря реализации проекта «Чистый воздух», как поручил президент РФ Владимир Путин, предстоит снизить выбросы загрязняющих веществ к 2030 году в два раза.