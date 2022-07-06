Владикавказ, 6 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Северной Осетией произошло ЧП в частном доме по улице Ардонская в городе Владикавказе. Во время празднования дня рождения получили отравление угарным газом мать и дочь. Их удалось спасти, но для пятилетней девочки этот день стал вторым днем рождения, сообщили 6 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Инцидент произошел 4 июля. Мать и родные отмечали пятилетие девочки, когда женщина увидела, что ребенок теряет сознание. Она тут же вызвала дочери скорую помощь, однако вскоре и сама почувствовала себя плохо. Девочку доставили в реанимационное отделение больницы с диагнозом отравление угарным газом. В настоящее время после оказания медицинской помощи угрозы её жизни нет.

По данному факту назначена доследственная проверка. Предварительно установлено, что причиной отравления стала неисправность газовой водонагревательной колонки.