Рига, , 15:30 — REGNUM

В Латвии сложилась парадоксальная ситуация: на фоне острой внешне- и внутриполитической ситуации, непростой реальности с рекордными ценами и расходами растет политическая апатия латвийцев.

Об этом журналист местного портала bb. lv Эдуард Эльдаров написал в статье «Выборы в Сейм: четверть избирателей находится в растерянности».

«Принято считать, что экстремальные события подстегивают интерес граждан к политике и повышают активность избирателей на выборах. Именно такое экстремальное время — с кризисом цен и военным конфликтом в центре Европы — мы сейчас и переживаем. Однако пока еще ничто не свидетельствует о резко возросшем желании латвийцев голосовать», — пишет журналист.

Более того, добавил он, согласно результатам опроса общественного мнения за июнь 2022 года, 14% опрошенных заявили, что вообще не планируют участвовать в грядущих парламентских выборах 1 октября 2022 года.

В свою очередь, 27,5% по-прежнему не определились в своих симпатиях к той или иной политической силе. «То есть четверть избирателей пребывает в растерянности. И это менее чем за три месяца до выборов», — удивляется Эльдаров.

По мнению журналиста, одной из основных причин столь большого числа неопределившихся следует считать невероятную «скученность» партий одинакового политического спектра — патриоты и националисты: «Тут даже политически «подкованным» избирателям впору запутаться от обилия партий и объединений со сложными названиями».

Кроме того, уже в разгар предвыборной кампании, что бывает крайне редко, раскол пережило старейшее политическое объединение Латвии — Союз зеленых и крестьян. В итоге «зеленые» пойдут на выборы в коалиции с другими политическими силами как«Объединенный латвийский список».

«Можно подумать, что в Латвии есть и нелатвийские списки политиков», — иронизирует журналист.