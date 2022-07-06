Таллин, 6 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Министерство обороны Эстонии выделит дополнительные средства, которые позволят платить проводящим выучку на учебных военных сборах резервистам зарплату, равную той, которую получают действительные военнослужащие.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ставка будет составлять в зависимости от чина 75-100 евро в день. Кроме того, на участвующих в учебных сборах добровольных инструкторов будут распространяться все предусмотренные для резерва гарантии: социальные гарантии, компенсации, размещение, питание и снаряжение.

Цель новой меры — поощрить участие в обучение дополнительных подразделений ополчения Эстонии Kaitseliit тех резервистов, у которых имеются необходимые навыки и знания, но которые не занимаются инструкторской работой на повседневной основе.

Правительство республики после февраля 2022 года приняло решение расширить структуру ополчения до 20 000 членов. Кроме того, ополчению выделят дополнительные средства на создание двух оплачиваемых должностей инструкторов в женском ополчении Naiskaitseliit.