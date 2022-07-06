Джакарта, 6 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединится ко встрече министров иностранных дел стран G20 в онлайн формате, сообщает CNN Indonesia.

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«Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, примет участие во второй сессии встречи министров на Бали виртуально», — говорится в заявлении посольства Украины в Индонезии.

Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что саммит глав МИД стран G20 пройдет на Бали с темой: «Построение более мирного, стабильного и процветающего мира».

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия стремится сохранить сплоченность стран G20, сосредоточив внимание на глобальном сотрудничестве на встрече министров «Большой двадцатки», которая состоится на Бали 7–8 июля.