Мурманск, 6 июля 2022, 15:27 — REGNUM Население Мурманской области за пять месяцев 2022 года сократилось на три тысячи человек, сообщает Мурманскстат.

Миграция
Миграция

По оценке ведомства, численность населения Мурманской области за этот период сократилась на 0,4% и составила 721,5 тыс. человек.

Согласно статистике, за этот период в регионе сократились и смертность, и рождаемость. Естественная убыль составила почти полторы тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, население Петербурга в 2022 году сокращается, а Ленобласти — увеличивается.