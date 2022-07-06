Мурманск, 6 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Население Мурманской области за пять месяцев 2022 года сократилось на три тысячи человек, сообщает Мурманскстат.

Миграция

По оценке ведомства, численность населения Мурманской области за этот период сократилась на 0,4% и составила 721,5 тыс. человек.

Согласно статистике, за этот период в регионе сократились и смертность, и рождаемость. Естественная убыль составила почти полторы тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, население Петербурга в 2022 году сокращается, а Ленобласти — увеличивается.