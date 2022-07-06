Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предполагает, что ситуация с областными предприятиями, пострадавшими в результате введения антироссийских санкций и ухода ряда западных компаний из России, разрешится в течение лета. Об этом он заявил 6 июля в ходе заключительного в этой сессии заседания Законодательного собрания Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора.

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«До конца августа нас ждут позитивные новости о работе тех предприятий, которые находились в трудной ситуации или в простое», — сказал Дрозденко.

Напомним, на начало мая в регионе в простое находилось порядка 10 тыс. работников на более чем 40 предприятиях. Простаивают в том числе крупные предприятия, например, Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ). Также под вопросом находится судьба двух предприятий в Ленобласти, делавших продукцию по заказам концерна ИКЕА.

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«С февраля мы оказались в очень сложных условиях: и Ленинградская область, и вся страна. И, конечно, нам нужно было принимать очень быстрые, серьезные и важные решения, которые касались и бюджета Ленинградской области, и поправок в законы области. И если бы мы в этот период не сработали как одна дружная команда с Законодательным собранием, мы бы упустили время, и сегодняшняя ситуация в Ленинградской области была бы намного сложнее», — отметил губернатор, слова которого цитирует пресс-служба Заксобрания.

Он поблагодарил депутатов за совместную работу по поддержке экономики, отдельных бизнес-групп и жителей.

«Всё это сработало в общую копилку. Мы увеличили доходную часть бюджета по сравнению с прошлым годом практически на 10 процентов. Это очень хороший показатель. Сейчас очень важно сохранить накопленный потенциал доходной части бюджета, еще раз проанализировать расходную часть и завершить год с тем, что выполнить обязательства перед жителями Ленинградской области и в целом выполнить все свои бюджетные обязательства. Это будет основная наша задача вместе с депутатами на вторую половину года», — отметил Александр Дрозденко.

Он уточнил, что в первом полугодии доходов в казну Ленинградской области поступило на 24 млрд больше, чем за тот же период 2021 года.