Москва, , 15:23 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об усилении ответственности за повторное управление транспортным средством водителем, ранее лишенным права управления, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Устанавливается административная ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок от 150 до 200 часов.

Ранее Госдума уже приняла поправки, вводящие уголовную ответственность для уже лишенных водительских прав и дважды ранее привлекавшихся к административной ответственности за вождение без прав. Штраф составит от 150 тыс. до 250 тыс. рублей, лишение свободы предполагается на срок до одного года.

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