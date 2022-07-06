Москва, , 15:22 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, вводящий конфискацию автотранспорта злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ситуации, когда водители регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, — недопустимы. Принятое сегодня решение позволит защитить жизнь и здоровье наших граждан», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем в КПРФ выразили сомнения, что в предлагаемой редакции мера будет эффективной.

Прежде всего, вводится уголовная ответственность для уже лишенных водительских прав и дважды ранее привлекавшихся к административной ответственности за вождение без прав.

Штраф составит от 150 тыс. до 250 тыс. рублей, лишение свободы предполагается на срок до одного года.

Максимальное наказание предполагает до двух лет лишения свободы — для рецидивистов.

При этом в качестве возможной дополнительной меры предлагается установить на основании обвинительного приговора возможность конфискации транспортного средства. Конфискация коснется только собственников автомобиля.

Кроме того, управление транспортным средством лицом, ранее лишенным или не имеющим права управления, которое повлекло к тяжким последствиям, будет рассматриваться как отягчающее вину обстоятельство.

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