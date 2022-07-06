Белгород, 6 июля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Проект «Белый квартал» в Белгороде, как постоянно действующий элемент новой экономики города, может сгенерировать доход областного бюджета в размере порядка четырёх миллиардов рублей в год, считает губернатор Вячеслав Гладков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 6 июля губернатор провёл выездное совещание по реализации проекта «Белый квартал».

https://belregion.ru Заброшенный центр Белгорода

Для реализации концепции нового общественного места расселению с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ подлежат 10 многоквартирных домов, 91 жилое помещение, которые ранее были признаны аварийными.

«Сейчас территория в центре города выглядит, как «затерянный мир». Её нужно вернуть людям, но при этом не застроив элитным жильем и закрыв его шлагбаумами для создания закрытой территории, в которой будет комфортно только определенной части состоятельных людей. Мы не пытаемся сделать здесь «тусовочное место. Мы хотим сделать «Белый квартал» доступным для всех жителей, для представителей бизнеса», — подчеркнул глава региона.

Концепция предполагает развитие центральной части Белгорода в границах Свято-Троицкого бульвара, проспекта Славы, улицы 50-летия Белгородской области и проспекта Богдана Хмельницкого. Основой для архитектуры «Белого квартала» должна стать природа и история региона.