«Белый квартал» в Белгороде может приносить доход в 4 млрд рублей — власти
Белгород, 6 июля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Проект «Белый квартал» в Белгороде, как постоянно действующий элемент новой экономики города, может сгенерировать доход областного бюджета в размере порядка четырёх миллиардов рублей в год, считает губернатор Вячеслав Гладков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 6 июля губернатор провёл выездное совещание по реализации проекта «Белый квартал».
Для реализации концепции нового общественного места расселению с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ подлежат 10 многоквартирных домов, 91 жилое помещение, которые ранее были признаны аварийными.
Концепция предполагает развитие центральной части Белгорода в границах Свято-Троицкого бульвара, проспекта Славы, улицы 50-летия Белгородской области и проспекта Богдана Хмельницкого. Основой для архитектуры «Белого квартала» должна стать природа и история региона.