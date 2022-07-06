Лос-Анджелес, США, , 15:21 — REGNUM Американский актёр Брэд Питт признался, что у него есть проблемы с запоминанием лиц. Об этом 6 июля пишет The Sun.

Брэд Питт Instagram.com/bradpittoficial

Питт считает, что у него прозопагнозия — расстройство, при котором потеряна способность узнавать человеческие лица. Актёр рассказал, что ему трудно запоминать новых людей, как в социальных сетях, так и на светских мероприятиях — Питт говорит, что «стыдится» этого и переживает, что со стороны может выглядеть «отстраненным, отчужденным, недоступным и эгоцентричным».

Ранее в одном из интервью Брэд Питт рассказал, что на протяжении года безуспешно искал сокровища на участке своего особняка во Франции. По словам актёра, некий мужчина убедил его в том, что один из предыдущих владельцев его замка в Средневековье украл золото на миллионы долларов и закопал на территории дома.

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