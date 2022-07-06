Донецк, 6 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Байрак в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Байрака со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее болгарское издание Bulgarian Military сообщило, что две французские самоходные артиллерийские установки Caesar, переданные Украине в качестве помощи, попали в Россию. Их продали украинские военные.