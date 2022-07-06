Москва, , 15:21 — REGNUM Ереван и Баку достигли прогресса в работе трёхсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе. Об этом 6 июля завил на брифинге замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что успешно прошли переговоры на десятом заседании рабочей группы в Москве, а также на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас обсуждается открытие автомобильного и железнодорожного сообщения в регионе, отвечающего интересам Азербайджана, Армении и их соседей», — сказал Зайцев.

Российский дипломат отметил, что в случае подписания документа по этому вопросу, до общественности сразу доведут соответствующую информацию.

Напомним, в соответствии с трёхсторонними соглашениями России, Армении и Азербайджана, в регионе должны быть разблокированы все транспортные коммуникации. Ереван обязался обеспечить безопасность для азербайджанских граждан, следующих в Нахичевань и обратно. Баку это трактует так, что Азербайджану должен быть предоставлен «Зангезурский коридор».

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