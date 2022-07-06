Токио, 6 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Вводимые Токио в отношении Москвы санкции не заставят российскую сторону изменить проводимую политику. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин.

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Он подчеркнул, что Япония следует «общезападной линии, генерируемой прежде всего Соединёнными Штатами Америки, на оказание санкционного давления» на Россию.

«Разумеется, эти меры не являются в полной мере обдуманными с японской стороны, как и со стороны коллективного Запада в целом, поскольку они не способны ни остановить наше экономическое развитие, ни заставить нас изменить нашу политику, в том числе в связи со специальной военной операцией на Украине», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, санкции ещё больше осложнят отношения России и Японии, указал Галузин.

«Они [санкции] означают, что японское правительство, к сожалению, идёт по пути демонтажа всего того позитива, который был совместными усилиями наработан нами с его [японского правительства] предшественниками в предыдущие годы», — добавил он.

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Галузин отметил, что в конечном счёте это негативно сказывается и на интересах самой Японии в широком спектре областей — «от политики до экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция, которую заняла Япония по отношению к России, не способствует развитию сотрудничества и диалогу в сфере энергетики.

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