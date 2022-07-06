Тула, 6 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Метеопредупреждение из-за непогоды объявлено на территории Тульской области до конца суток 6 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Pixabay.com Гроза

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе прогнозируется кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, местами усиление ветра порывами 12-17 м/с.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности при грозе — по возможности не покидать жилище, держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде.