Москва, , 15:18 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об особенностях получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно изменениям, данные из ЕГРН могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия субъекта таких данных. При этом при открытии своих персональных данных из ЕГРН гражданин одновременно раскрывает сведения обо всех предыдущих собственниках объекта.

Если же данные о собственнике недвижимости закрыты в ЕГРН, то такие сведения могут быть предоставлены только по запросу нотариуса, действующего на основании письменного заявления заинтересованного лица. Стоимость такой услуги нотариуса с учетом дополнительных работ не должна превышать 450 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума устанавливает особенности получения выписки из ЕГРН