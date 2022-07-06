Москва, , 15:17 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о создании в России отечественного магазина мобильных приложений, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства, в том числе смартфоны и планшеты.

В России с 1 апреля 2021 года запрещена продажа гаджетов без предустановленного отечественного программного обеспечения.

Кроме того, в России введены санкции за отсутствие предустановленного софта. Штраф составит до 200 тыс. рублей. Наказывать будут должностных лиц и юридических лиц.

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