Москва, 6 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о дополнительной защите персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроектом совершенствуется порядок трансграничной передачи персональных данных. Инициатива была доработана ко второму чтению.

Так, принятым в первом чтении законопроектом определяется обязанность операторов информировать Роскомнадзор о намерении трансграничной передачи персональных данных. Госдума поддержала поправки о том, что правительство РФ сможет определять категории операторов связи, на которых не будет распространяться мораторий на трансграничную передачу персональных данных. Правительство определит порядок подготовки решения о запрете на трансграничную передачу как на основании уведомлений, так и по представлениям ФСБ, Минобороны, МИД и уполномоченных президентом или правительством ведомств.

Также уведомления не потребуются в случае угроз жизни и здоровью.

Кроме того, закон не будет иметь обратной силы, то есть операторы, которые уже направляли персональные данные за границу, продолжат это делать при уведомлении Роскомнадзора.

Поправки также учитывают опасения крупных торговых площадок, которые заявляли об усложнении работы с иностранными поставщиками, прежде всего, речь шла о Китае.

Документом также устанавливается обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обязанность обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.

Кроме того, устанавливается прямой запрет операторам на неоказание услуг гражданам в случае их отказа предоставить свои персональные данные (в том числе биометрические), если такое предоставление не является обязательным.

Вводятся ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних и обязанность операторов информировать уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных. В исключительных случаях при наличии угроз для обороны, безопасности и основ конституционного строя такая передача может быть ограничена по решению уполномоченного органа власти.

Также вводится экстерриториальность применения российского законодательства о персональных данных.