Токио, , 15:15 — REGNUM Порт Valkyrie Profile: Lenneth был анонсирован на PlayStation 4, PlayStation 5, но про версию для PC разработчики пока ничего не сказали. Согласно официальной странице проекта в PlayStation Store, новый порт, по-видимому, является эксклюзивом PS4 и PS5.

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Valkyrie Profile: Lenneth станет доступна для покупки одновременно с запуском Valkyrie Elysium, а также войдет в комплект Deluxe-издания. При этом у владельцев PC не будет доступа к первой части серии Valkyrie.

Valkyrie Profile: Lenneth является портом одноимённой игры с PlayStation Portable. Он будет включать в себя новые функции, такие как: «Перемотка» и «Быстрое сохранение».

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