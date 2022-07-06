Москва, 6 июля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Власти РФ слишком поздно озаботились проблемой налаживания собственного производства и импортозамещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Меры надо было принимать значительно раньше, — сказал он. — У нас были гораздо более благоприятные условия для организации собственного производства. Например, 2000-е годы, когда РФ имела сверхдоходы от экспорта углеводородов, но не направляла их на развитие производства, не вкладывала их в промышленность. Мы наблюдали гигантский отток капитала, который за 20-25 лет исчисляется суммами в полтора триллиона долларов, которые безвозвратно ушли в западные экономики, а в итоге оказались там арестованы. Модель полностью исчерпала себя».

Но, как подчеркнул Комолов, даже после 2014 года оставались возможности развивать собственное производство и налаживать импортозамещение.

«Но такие программы органически противоречат логике накопления капитала в периферийно-сырьевой экономике, — сказал экономист. — И для того, чтобы реализовать такие программы, одного указа властей недостаточно. Необходимо фундаментальное перестроение всей социально-классовой структуры России, структуры собственности и так далее. Но экономика десятилетиями затачивалась под одну модель, и для того, чтобы перестроиться на другую, нужны глубокие преобразования. По масштабам они должны быть такими же, какими были те, что превращали нас в сырьевую периферию. Можно сказать, что нам нужны новые 1990-е годы, но только со знаком плюс».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что меры правительства РФ направлены на то, чтобы погасить острую фазу кризиса, но не перестроить экономику.