Москва, 6 июля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон с поправками в Налоговый кодекс, по которому спиртосодержащие полиграфические краски будут относиться к неподакцизным товарам, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

Закон был подготовлен для снижения зависимости от иностранных поставщиков. В частности, он предусматривает получение свидетельства на производство спиртосодержащих полиграфических красок, в качестве сырья для производства которых используется денатурированный этиловый спирт.

Организации, получившие это свидетельство смогут приобретать денатурированный этиловый спирт со ставкой 0%.

Ожидается, что закон вступит в силу не ранее 1-го числа очередного налогового периода по акцизам.