Новороссийск, Краснодарский край, 6 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Руководство российско-казахстанского Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) оспорило решение Приморского суда Новороссийска приостановить работу терминала КТК, по которому Казахстан экспортирует нефть. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба компании.

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Суд 5 июля постановил приостановить деятельность сооружения на 30 суток из-за выявленных нарушений. В компании считают, что это может быть опасным.

«АО «КТК-Р» является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что административная приостановка деятельности предприятия, согласно законодательству, не должна повлечь необратимые последствия. На этом основании в Приморский суд направлено ходатайство о приостановке действия судебного решения.

Стоит отметить, что через терминал КТК в Новороссийские осуществляется погрузка около двух третей всего экспорта нефти Казахстана. В 2021 году через него прошло 60,7 млн тонн нефти, из которых 5,31 млн тонн были с казахстанских месторождений. В 15 июня работу терминала приостановили из-за обнаружения неразорвавшихся снарядов времён Великой Отечественной войны. Работу планировалось возобновить 5 июля.