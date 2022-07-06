Москва, , 15:11 — REGNUM Все меры правительства РФ, которые оно принимает в условиях санкций, направлены на то, чтобы погасить острую фазу кризиса, но не перестроить экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я пока не вижу никаких попыток перестроить экономику. Все макроэкономические меры, которые принимает правительство России, носят краткосрочный характер, — констатировал Комолов. — Это управление ставкой ЦБ РФ, различные программы поддержки спроса. В любой непонятной ситуации власти раздают деньги. Это всё меры, направленные на то, чтобы погасить острую фазу кризиса. Никаких стратегических мер не видно. Поэтому можно согласиться с той точкой зрения, что российский правящий класс мечтает вернуться к дружеским отношениям с Европой. И российская буржуазия считает идеальным вариантом вернуться к роли сырьевой лавки для экономики Германии. Кроме того, есть «план Б» — если помириться с Западом не удастся, то можно то же самое воспроизвести в отношениях с Китаем. Это вполне нормальный для нашего правящего класса вариант. Хотя условия будут хуже — и для экспорта, и для народа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, что рядовой российский потребитель столкнется с дальнейшим падением реальных располагаемых доходов.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Комолов рассказал, как санкции отразятся на рядовых жителях РФ