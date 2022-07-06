Москва, 6 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Все меры правительства РФ, которые оно принимает в условиях санкций, направлены на то, чтобы погасить острую фазу кризиса, но не перестроить экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Я пока не вижу никаких попыток перестроить экономику. Все макроэкономические меры, которые принимает правительство России, носят краткосрочный характер, — констатировал Комолов. — Это управление ставкой ЦБ РФ, различные программы поддержки спроса. В любой непонятной ситуации власти раздают деньги. Это всё меры, направленные на то, чтобы погасить острую фазу кризиса. Никаких стратегических мер не видно. Поэтому можно согласиться с той точкой зрения, что российский правящий класс мечтает вернуться к дружеским отношениям с Европой. И российская буржуазия считает идеальным вариантом вернуться к роли сырьевой лавки для экономики Германии. Кроме того, есть «план Б» — если помириться с Западом не удастся, то можно то же самое воспроизвести в отношениях с Китаем. Это вполне нормальный для нашего правящего класса вариант. Хотя условия будут хуже — и для экспорта, и для народа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, что рядовой российский потребитель столкнется с дальнейшим падением реальных располагаемых доходов.