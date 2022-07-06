Москва, , 15:11 — REGNUM Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, дающий правительству право устанавливать правила оборота без маркировки товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Закон принят в связи с введением ограничительных мер в отношении России. По нему правительство до 31 декабря 2022 года сможет устанавливать порядок ввода в оборот, оборота и вывода из оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, без нанесения на них средств идентификации в отдельных случаях.

Сейчас обязательная маркировка наносится, в частности наминеральную воду, лекарства, табак, товары легкой промышленности и большую часть молочной продукции. Как заявил ранее замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, в стране имеется достаточный запас компонентов, которые нужны для маркировки.

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