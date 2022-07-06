Вашингтон, 6 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Креативный директор Suda51 (Гоити Суда) и сценарист Джеймс Ганн не будут участвовать в создании обновлённой версии игры Lollipop Chainsaw. Об этом 6 июля написал Ганн на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Джеймс Ганн

«Ни я, ни Suda51 в настоящее время не вовлечены в это. Я впервые услышал об этом от Суды пару недель назад», — написал сценарист. Suda51 также написал на своей странице в Twitter, что они не участвуют в создании ремейка.

Напомним, что во вторник, 5 июля, директор компании Dragami Games Йошими Ясуда анонсировал выход переиздания Lollipop Chainsaw в 2023 году. Ясуда также заявил, что большая часть оригинального персонала работает над ремейком.