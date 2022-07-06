Лисичанск, ЛНР, 6 июля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Видеозапись с брошенной и подбитой украинской бронетехникой, оставленной киевскими боевиками при бегстве из Лисичанска, обнародовало 6 июля Минобороны России.

Уничтоженная техника ВСУ

На выложенных в интернет кадрах запечатлена брошенная на дорогах в Лисичанске подбитая техника, включая БТР, БРДМ, бронеавтомобили «Козак», грузовики «КрАЗ» и микроавтобусы «Газель».

При этом вдоль ряда улиц прокопаны траншеи, некоторые из которых уходят прямо в жилые дома.

Также указывается, что эта видеозапись является косвенным свидетельством того, что украинские нацисты готовились к ведению долгих уличных боёв, однако в итоге отступили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые украинские формирования вновь подвергли артиллерийскому обстрелу Куйбышевский район Донецка.