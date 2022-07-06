Москва, , 15:10 — REGNUM России потребуются долгие годы для того, чтобы наладить импортозамещение тех товаров, которых она лишилась из-за санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«Трудно согласиться с теми экспертами, которые считают, что российской экономике пришел конец из-за санкций, — сказал Комолов. — Но и радоваться особенно нечему. Не стоит поддаваться шапкозакидательским настроениям и думать, что достаточно одного указа властей, и мы сразу импортозаместим всё и вся. На это уйдут долгие годы, а может быть, даже десятилетия. Тем более что создание собственной производственной базы невозможно без развития науки, образования и кадров. У нас будет накапливаться экономическая отсталость, устаревание основного капитала, износ основных фондов. Будет дефицит по отдельным товарам, а параллельный импорт приведет к их подорожанию».

В конечном счете, как полагает Комолов, рядовой потребитель почувствует дальнейшее падение реальных располагаемых доходов.

«Это тренд, который наметился с 2014 года, никаким образом не будет преодолен в течение ближайших трех-пяти лет», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов рассказал, почему на Россию западные санкции не окажут такого разрушительного эффекта, как на некоторые других страны, также подвергшиеся экономическим ограничениям.

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