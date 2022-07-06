Москва, , 15:10 — REGNUM Следственный комитет России попросил арестовать фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщили 6 июля в Басманном суде Москвы.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

«В суд поступили материалы по ходатайству ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьёвой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича», — сообщили РИА Новости в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями стали экс-глава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор в отставке Иван Абакумов.

Их задержанию предшествовали обыски по делу о злоупотреблениях при использовании средств указанного фонда, в который «Добровольно» перечисляли средства бизнесмены, в том числе владельцы коммерческих МРЭО.

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