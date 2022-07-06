Орел, 6 июля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Проверку по факту падения гусеничного крана на Красном мосту в Орле начала прокуратура, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 6 июля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Пресс-служба администрации Орла Красный мост в Орле

«Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере охраны труда, а также законодательства, регулирующего порядок государственной регистрации самоходных машин. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре региона.

Как сообщало ИА REGNUM, падение гусеничного крана произошло на реконструируемом Красном мосту в областном центре утром 6 июля, в момент транспортировки груза. Добавим, что с 5 июля пешеходное движение на мосту ограничивается в период с 10:00 до 12:00, в связи с проведением работ.