Саранск, 6 июля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 16 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 228 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Обработка ящика для голосования в «красной зоне»

Всего в регионе подтвердили 68 737 случаев заражения коронавирусом, из них 11 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, за минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы пять пациентов, накануне в больницы попали шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили также 11 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 18 жителей республики.