Москва, 6 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, упрощающий для фермеров аренду государственных и муниципальных сельхозземель, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Закон даст возможность малым формам хозяйствования получать землю в упрощённом порядке, не конкурируя с крупными сельхозпроизводителями, где фермерские хозяйства, как правило, проигрывают. Закон станет новым импульсом для вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот и дальнейшему развитию АПК», — отметила замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Законопроект позволяет с 1 января 2023 года предоставлять в аренду без торгов на срок до пяти лет земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, гражданину или крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления его деятельности.

Арендаторам запрещается изменять целевое назначение полученного земельного участка, передавать участок третьим лицам (в том числе в субаренду), а право его аренды — в залог. Также запрещается вносить участок в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив.

Кроме того, согласно закону граждане или КФХ смогут воспользоваться своим правом получения земельного участка в аренду без торгов многократно, а также будут иметь приоритетное право выкупа арендатором такого участка, пояснила Школкина.