Казань, , 15:09 — REGNUM Житель Казани заявил о краже более 1,7 млн рублей из салона автомобиля, который был припаркован возле одного из торговых центров. Подозреваемые задержаны, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Парковка

Днем 5 июля мужчина на автомобиле марки «Порш-Кайен» приехал в один из торговых центров города. Он припарковал машину и направился в сторону магазина. В салоне иномарки им была оставлена сумка, в которой находились 1,364 млн рублей и 5700 долларов США.

Вернувшись, мужчина обнаружил, что машина не закрыта. После пропажи денег он сразу обратился в полицию.

По видеозаписи установили, что после ухода водителя к машине подъехал автомобиль «ВАЗ-2114». Вышел неизвестный и открыл дверь иномарки, а затем забрал сумку с деньгами. Подозреваемые скрылись за городом.

Злоумышленников задержали в городе Бугульме. Ими оказались 39-летний уроженец Грузии и 40-летний уроженец Абхазии. Похищенные деньги изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в конце марта житель Казани вскрыл на улице Четаева припаркованный автомобиль экспедитора медикаментов и похитил лекарства и медицинские товары на сумму более 15 тыс. рублей.

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