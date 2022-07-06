Лондон, , 15:07 — REGNUM Британский актёр Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена в кино. Об этом написало издание Men’s Health 6 июля.

Генри Кавилл Цитата из к/ф «Человек из стали». Реж. Зак Сеайдер. 2013. США — Великобритания

Как сообщил источник, в настоящий момент артист активно общается с представителями Warner Bros. о возможном участии в новом кинокомиксе о Супермене. Однако пока что сторонам не удаётся прийти к соглашению, поскольку Кавилл требует слишком большой гонорар за съёмки.

Ранее Генри Кавилл неоднократно появлялся в образе Супермена в кино. Так, актёр исполнял роль супергероя в «Человеке из стали», «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости».