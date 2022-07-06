Йошкар-Ола, , 15:05 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 6 июля лечение получают 30 пациентов, из них у девяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Врач в Красной зоне

У 29 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 29 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние одного пациента оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) подключен один человек. Шесть пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы два человека, выписаны четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 июля выздоровел с начала пандемии 43 561 житель республики, за последние сутки выписаны два человека после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 740 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.