Москва, 6 июля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который увеличивает величину операций, попадающих под контроль Росфинмониторинга, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон увеличивает с 600 тыс. рублей до 1 млн. рублей порог по операциям с денежными средствами и другим имуществом, которые подлежат обязательному контролю. Такое же увеличение предусмотрено для операций по зачислению денежных средств на вклад или их при осуществлении платежей по договору лизинга.

Величина контролируемых операций с наличными или безналичными денежными средствами, осуществляемых по сделке с недвижимостью, увеличивается с 3 млн. рублей до 5 млн. рублей.

Также подлежит обязательному контролю операция с деньгами или иным имуществом в случае, если это определит Росфинмониторинг по согласованию с Центральным банком РФ.