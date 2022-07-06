Махачкала, , 15:04 — REGNUM Экс-мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова признали невиновным в превышении полномочий. Советский районный суд вынес бывшему чиновнику оправдательный приговор, пишет РИА «Дагестан».

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Суд счел, что Сулейманов не виноват в переоформлении в 2016 году в собственность ОАО «Даггаз» земельного участка площадью 38 тыс. кв. м кадастровой стоимостью более 96 млн рублей, так как личной заинтересованности в этом у бывшего мера не было. При этом решение о земле было принято им не единолично, а коллегиально, с участием всех руководителей управления и отделов администрации города.

По второму обвинению Сулейманов также не виновен. Его обвиняли в том, что еще до работы мэром Махачкалы — в 2015–2016 годах, когда он занимал пост директора территориального Фонда медстрахования, он принуждал руководителей частных медицинских учреждений к открытию расчетных счетов в ООО КБ «МВС Банк». Это якобы было сделано в целях увеличения прибыли учредителей банка, аффилированных с директором Фонда страхования. Однако и по этому обвинению суд не нашел подтверждений в личной выгоде Сулейманова.

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