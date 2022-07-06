Йошкар-Ола, , 15:03 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 6 июля выздоровел с начала пандемии 43 561 житель республики, за последние сутки выписаны два человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 740 случаев заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 5 июля лечение получали 32 пациента, из них у семи человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех пациентов диагностирована пневмония.