Москва, , 15:02 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который определяет перечень информации, которую Банк России обязан публиковать на своем сайте, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, регулятор должен будет раскрывать сведения об административных наказаниях, назначенных им за неправомерное использование инсайдерской информации или манипулирование рынком.

Также на сайте будет публиковаться информация о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если основанием для принятия решения стало нарушение требований законодательства.

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