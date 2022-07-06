Москва, 6 июля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который определяет перечень информации, которую Банк России обязан публиковать на своем сайте, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, регулятор должен будет раскрывать сведения об административных наказаниях, назначенных им за неправомерное использование инсайдерской информации или манипулирование рынком.

Также на сайте будет публиковаться информация о приостановлении действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если основанием для принятия решения стало нарушение требований законодательства.