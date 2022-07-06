Лондон, 6 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Правительство Великобритании не должно уходить в отставку на фоне кризиса и тяжелой ситуации в стране, заявил 6 июля британский премьер-министр Борис Джонсон.

Gov.uk Борис Джонсон

«Именно когда времена тяжелые, когда страна сталкивается с давлением в экономике, давлением в вопросах бюджета, когда в Европе крупнейшая за 80 лет война, именно в этот момент вы ожидаете, что правительство должно продолжать работу, а не уходить», — сказал он, выступая в парламенте.

Джонсон добавил, что необходимо «продолжать работу и сфокусироваться на вещах, которые важны для народа страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон заявил о планах занимать пост премьер-министра Великобритании до середины 2030-х годов.

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