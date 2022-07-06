Москва, , 15:01 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон с мерами поддержки лизинговой отрасли на фоне введенных санкций и повышения ключевой ставки Центробанка, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

Согласно документу, в случае увеличения размера лизинговых платежей по в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года лизингополучатель вправе обратиться к лизингодателю с требованием о передаче в собственность предмета лизинга без начисления неустоек. Мера распространяется на договор лизинга, заключенный до 24 февраля 2022 года между лизингодателем и лизингополучателем, являющимися резидентами России, который содержит условие об определении размера лизинговых платежей в зависимости от изменения ключевой ставки Центробанка.

Стоимость предмета лизинга, выкупаемого досрочно, определяется в соответствии с договором лизинга или по соглашению сторон. Если стороны так и не смогут договориться о стоимости, то лизингополучатель может обратиться в суд с просьбой об определении этой стоимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума уточнила условия выкупа имущества, взятого в лизинг