София, , 15:00 — REGNUM Две французские самоходные артиллерийские установки Caesar, переданные Украине в качестве помощи, попали в Россию. Их продали украинские военные, сообщает 6 июля болгарское издание Bulgarian Military со ссылкой на свои источники.

Гаубица CAESAR в действии Warfor.me

Отмечается, что украинцы через посредника продали каждую установку калибра 155 мм за $120 тыс., хотя реальная стоимость каждой САУ Caesar — примерно $7 млн. Даже американским спецслужбам неизвестно, куда уходит оружие, поставляемое на Украину, говорится в статье.

«Коррумпированные украинские военнослужащие участвуют в незаконной торговле оружием с целью извлечения максимальной прибыли, и это касается не только этого случая с гаубицами», — утверждают авторы.

Гаубицы находятся в производственных цехах Уралвагонзавода, российские специалисты изучают их.

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