Москва, , 14:59 — REGNUM В ближайшее время в Москве ожидается непогода. Как сообщили в сообщении главного управления МЧС России по российской столице, город накроет гроза и шквалистый ветер.

Гроза

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 14:35 до 22:00 6 июля местами в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

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В связи этим спасатели рекомендуют водителям транспортных средств рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 июля из-за 30-градуснйо жары в Москве был объявлен повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности.

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